VIAJA COMO ERES

Pangea Elche nos lleva a Japón para vivir una experiencia única

Jon Fernández, director de la tienda Pangea en Elche, nos descubre este interesante destino y explica las alternativas para no renunciar al viaje de nuestros sueños

Mayte Vilaseca

Elche |

En esta nueva sección de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó, Jon Fernández, agente de viajes y director de la tienda Pangea en Elche, nos guiará por algunos de los destinos turísticos más apetecibles del mundo. Además, nos cuenta cómo podemos personalizar nuestro viaje y nos acompaña junto con su equipo por la ruta de nuestros sueños.

Esta semana también nos informa de la situación en la que quedan aquellos que ya tenían reservados vuelos a Asia u Oceanía con escalas en los aeropuertos del golfo pérsico que están cerrados a causa del conflicto bélico, y cuál es su consejo a la hora de buscar vías alternativas para no renunciar a su viaje.

