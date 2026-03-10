Pangea Elche nos lleva a Japón para vivir una experiencia única

En esta nueva sección de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó, Jon Fernández, agente de viajes y director de la tienda Pangea en Elche, nos guiará por algunos de los destinos turísticos más apetecibles del mundo. Además, nos cuenta cómo podemos personalizar nuestro viaje y nos acompaña junto con su equipo por la ruta de nuestros sueños.

Esta semana también nos informa de la situación en la que quedan aquellos que ya tenían reservados vuelos a Asia u Oceanía con escalas en los aeropuertos del golfo pérsico que están cerrados a causa del conflicto bélico, y cuál es su consejo a la hora de buscar vías alternativas para no renunciar a su viaje.