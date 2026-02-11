La caravana ODS de la Fundación Mapfre llega a Elche para enseñar a niños de 8 a 12 años como desplazarse de forma segura y sostenible

Desde el próximo lunes 16 de febrero y a lo largo de toda la semana la Caravana ODS de la FUndación Mapfre estará en Elche, en el parking de Candalix para de forma lúdica concienciar a niños y niñas de entre 8 y 12 años como desplazarse por la ciudad de forma no solo segura sino también sostenible. La presencia de esta caravana es posible gracias al esfuerzo del equipo de la Escuela de Educación VIal Pedro Tenza. Una de sus monitoras, Laura Rico no explica qué actividades se van a llevar a cabo, como pueden participar las familias y los centros escolares y cuáles serán los horarios.