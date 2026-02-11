SEGURIDAD VIAL

La caravana ODS de la Fundación Mapfre llega a Elche para enseñar a niños de 8 a 12 años como desplazarse de forma segura y sostenible

Se trata de una iniciativa de la Escuela de Seguridad Vial Pedro Tenza y quedará instalada en el parking de Candalix del 16 al 20 de febrero

Mayte Vilaseca

Elche |

Desde el próximo lunes 16 de febrero y a lo largo de toda la semana la Caravana ODS de la FUndación Mapfre estará en Elche, en el parking de Candalix para de forma lúdica concienciar a niños y niñas de entre 8 y 12 años como desplazarse por la ciudad de forma no solo segura sino también sostenible. La presencia de esta caravana es posible gracias al esfuerzo del equipo de la Escuela de Educación VIal Pedro Tenza. Una de sus monitoras, Laura Rico no explica qué actividades se van a llevar a cabo, como pueden participar las familias y los centros escolares y cuáles serán los horarios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer