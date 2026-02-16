ENTREVISTA

Antonio Salinas, nuevo presidente de Pobladores: "Aumentará el número de socios y reforzaremos nuestro espíritu íbero"

La Asociación Histórico Artística Pobladores de Elche inicia una nueva etapa manteniendo su esencia y sus valores

Mayte Vilaseca

Elche |

El pasado 8 de febrero la asamblea de socios de Pobladores de Elche eligió a Antonio Salinas Escribano como nuevo presidente arropado por una junta directiva que integra experiencia y renovación. En esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó, el nuevo responsable de esta asociación que tiene como actos emblemáticos, el Ágora Heliketana y sus representaciones teatrales durante las fiestas de agosto y el Belén Viviente en Navidad, nos habla de sus objetivos y las líneas básicas de lo que será su mandato.

