UNA LARGA REIVINDICACIÓN

Médicos de las tres comarcas del Vinalopó se unen a la huelga convocada para esta semana en defensa de un estatuto propio

Piden al gobierno de España que les escuche en reclamaciones como la eliminación de las guardias de 24 horas o la cotización de las horas extraordinarias a efectos de jubilación

Mayte Vilaseca

Elche |

Durante toda esta semana los médicos de toda España están llamados a la huelga a través de sus sindicatos. Estos paros se repetirán una semana cada mes hasta junio. Pero ¿Cuáles son sus reivindicaciones? Desde la eliminación de las guardias de 24 horas al reconocimiento de las horas extraordinarias como tales también a efectos de cotización para la jubilación, los medios piden por encima de todo que se les escuche por parte del Ministerio de Sanidad y se redacte un convenio especifico que recoge la realidad de sus condiciones laborales.

María José Ramos, delegada del Sindicato Médico en el Baix Vinalopó, nos explica cómo han llegado a este punto , el de convocar huelga, cuales son sus reivindicaciones y cómo los servicios mínimos establecidos por las autonomías, en este caso por la Generalitat, merman su derecho a movilizarse.

