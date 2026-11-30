Vox ha sumado alrededor de 20.000 votos más en la provincia de Castellón respecto a las elecciones generales de 2023 y mantiene su representación en el Congreso de los Diputados con un escaño. La formación de extrema derecha ha conseguido un total de 70.908 votos, lo que representa el 20,36 % de los sufragios.

El reparto de los cinco diputados que corresponden a Castellón queda distribuido entre el Partido Popular, que obtiene dos representantes; el PSOE, también con dos escaños, y Vox, que mantiene uno.

El candidato de Vox al Congreso por Castellón, Alberto Asarta, ha valorado los resultados de forma positiva y ha resumido la jornada con un mensaje claro: «Misión cumplida». Asarta ha asegurado que están «muy contentos» con los resultados y ha agradecido el respaldo recibido durante la campaña y la jornada electoral.

En clave provincial, Asarta ha puesto el foco en el crecimiento electoral de la formación, que ha conseguido alrededor de 20.000 votos más que en las elecciones de 2023. El candidato ha señalado que Vox mantiene su escaño por Castellón y ha defendido la importancia de seguir contando con representación de la provincia en las Cortes Generales.

Asarta sitúa a Vox como clave en el escenario nacional

En el ámbito nacional, el candidato ha destacado el incremento de la representación de Vox en el Congreso, donde el partido ha pasado de 33 a 52 diputados, lo que supone 19 escaños más.

Asarta considera que estos resultados sitúan a su formación en una posición determinante para el futuro político del país. En su valoración, ha señalado que la suma de los diputados del Partido Popular y Vox permite alcanzar la mayoría absoluta sin necesidad de contar con otras formaciones.

«Hemos conseguido ser la clave del cambio de rumbo que va a tener España», ha asegurado. También ha defendido que esta nueva composición parlamentaria permitirá abordar iniciativas legislativas sin depender de los partidos independentistas o de otras fuerzas políticas a las que ha criticado durante su intervención.