El Villarreal CF y el CD Castellón ya conocen a sus rivales para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El sorteo celebrado este lunes, 23 de noviembre, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado dos desplazamientos para los representantes de la provincia.

El Villarreal se enfrentará al Sestao River, mientras que el CD Castellón tendrá como rival a la Cultural y Deportiva Leonesa. Ambos conjuntos jugarán fuera de casa, en una ronda que se disputará a partido único entre el 1 y el 3 de diciembre.

El Villarreal, ante el Sestao River

El conjunto amarillo viajará hasta el País Vasco para medirse al Sestao River, equipo que milita en Segunda Federación y que ha protagonizado una de las sorpresas de la primera eliminatoria al eliminar al Espanyol.

El equipo vasco consiguió la clasificación tras imponerse por 4-3 al conjunto catalán en un encuentro que necesitó de prórroga. El Villarreal, por su parte, superó al Manacor por 0-5 en la anterior ronda.

El Castellón visitará a la Cultural Leonesa

Por su parte, el CD Castellón se desplazará hasta León para enfrentarse a la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo de Primera Federación.

El conjunto albinegro logró el pase a esta segunda ronda tras vencer al Conquense por 0-3. La Cultural Leonesa, por su parte, consiguió la clasificación después de ganar por 0-1 a la Gimnástica Segoviana.

El encuentro se disputará en el Reino de León, donde el equipo de Pablo Hernández buscará una nueva victoria que le permita continuar avanzando en la competición.