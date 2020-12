Vila-real encara un pressupost per fer front als deutes urbanístics del PP i la crisi sanitària

El pressupost municipal, que ascendeix a 47,7 milions d´euros i que ha detallat l´alcalde José Benlloch pretén resoldre tres crisis: la de l'urbanisme del PP, el deute heretat del PP i la covid-19".

Els comptes es mantenen, segons Benlloch, invariables i que tenen com a eixos centrals: la prudència, perquè no augmenta el deute; l'optimització dels recursos i la millora dels serveis; la lluita contra la covid-19, amb 250.000 euros més per a la taula del Pacte local pel renaixement; garantir l'aliança amb la societat civil amb convenis amb 69 entitats als que se sumaran quatre convenis nous (alberg de Càritas, saló d'actes de la Comunitat de Regants, insectari de la Cooperativa i 50 aniversari de la parròquia de Santa Isabel).

En matèria de personal es manté la plantilla pressupostària de 2020 que no s'ha pogut desenvolupar per la pandèmia i durant l'any 2021 es treballarà en una nova; finalment, el capítol d'inversions també és molt prudent i responsable, atesa la situació econòmica de l'Ajuntament, heredada del govern del PP.