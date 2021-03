Vila-real aprova definitivament el pressupost per a l´any 2021

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat el pressupost de 2021 que ascendeix a 51.375.000 euros i que té com a eixos la prudència i la responsabilitat; la lluita contra la covid-19; l'optimització de recursos a través de nous contractes. Els comptes han tirat avant amb els vots favorables de 16 dels 25 membres del Ple, els edils de PSPV, Unides Podem, i Ciutadans, i el vot contrari de Compromís i PP.

El pressupost també aposta en el capítol de despesa corrent (21,5 milions d'euros) per l'optimització de recursos i en el capítol d'inversions s'inclou per exemple la construcció de nous nínxols i millores en el Cementeri Municipal, la instal•lació de noves pilones més segures en el carril bici del carrer Ermita, el servei de lloguer de bicicletes Bicivila't o l'adequació de l'interior de l'edifici de l'antic cinema Condal.

En el ple també s'ha aprovat la plantilla pressupostària de 2021 que enguany donarà continuïtat a la de 2020 ja que la majoria dels canvis i novetats del passat any no s'han pogut complir a conseqüència de la crisi per la covid-19.