Las jornadas TIIM son un encuentro de la industria musical valenciana destinado a profundizar en las necesidades del sector, abordar los retos de futuro y, en definitiva, analizar la situación de un ámbito económico de vital importancia para la Comunitat Valenciana.

A lo largo de la jornada de hoy se están celebrando diferentes mesas redondas centradas en las distintas áreas del sector. Entre ellas, participará la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, en representación de nuestra provincia y de su municipio, en una mesa que invita a reflexionar sobre cómo convertir la música en un motor de desarrollo turístico.

La jornada concluirá esta noche con la entrega de los galardones de la música, en los que Benicàssim opta al premio al Mejor Destino Musical del Año de la Comunitat Valenciana. Competirá con municipios como Gandía, València y Alicante.

Además, eventos musicales tan consolidados como el Rototom Sunsplash cuentan con tres nominaciones. Entre ellas, destaca la candidatura en la categoría de Innovación y Sostenibilidad Turístico-Musical en España, en la que compite con algunos de los festivales más importantes del país. También encontramos ciclos como Singin' in the Cave, de la Vall d'Uixó, que cuenta con otras dos nominaciones.

En definitiva, nuestra provincia vuelve a poner de manifiesto su peso en la industria musical valenciana y se presenta como un referente para el resto de la Comunitat, tal y como ha quedado patente en esta edición de las jornadas TIIM.