UGT y CCOO preparan la huelga general del 11 de noviembre en Castellón

Castellón se prepara para la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. La subdelegada del Gobierno en la provincia, Antonia García Valls, ha mantenido este martes una reunión con los representantes de UGT y CCOO para abordar los detalles de la convocatoria y las manifestaciones previstas durante esa jornada.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Subdelegación del Gobierno, han participado el secretario general de UGT en Castellón, Vicente Chiva, y el secretario general de CCOO de Comarques del Nord, Albert Fernández.

Coordinación para las movilizaciones del 11 de noviembre

Durante la reunión, García Valls ha trasladado a los representantes sindicales la colaboración del Gobierno en materia de seguridad para garantizar que las movilizaciones se desarrollen con normalidad y sin incidentes.

La subdelegada ha incidido también en la importancia de compatibilizar la protección del orden público con el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

La cita se enmarca en los preparativos de una jornada de movilización sindical que tendrá lugar el próximo miércoles 11 de noviembre y que contará con una convocatoria de huelga general y distintas manifestaciones.