Toledo: “El gobierno municipal ahorra este año en espectáculo, pero no en gastos, los impuestos volverán a ser de máximos”

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha afirmado hoy que “es de agradecer” que el tripartito que dirige el gobierno municipal “haya ahorrado este año el espectáculo que hemos vivido en las dos últimas anualidades de aprobar los presupuestos municipales en pleno mes de agosto, 8 meses con el ejercicio vencido. La lástima es que el equipo de Amparo Marco no haya ahorrado en gastos, porque los impuestos volverán a ser de máximos”.

Sergio Toledo ha valorado así la aprobación del Presupuesto Municipal de Castellón para el año 2022 hoy en Junta de Gobierno Local. “Desde el Partido Popular no podemos entrar a analizar el contenido de las cuentas, porque no las conocemos. Supongo que, un año más, volveremos a saber de las grandes líneas para el próximo ejercicio por los medios de comunicación, como viene siendo tradicional por parte del PSOE, Compromís y Podemos. Pero de lo que sí que estamos seguros es de que no son las cuentas que necesitan los castellonenses, porque la prioridad ahora mismo debería ser bajar los impuestos, para que las familias tengan más disponibilidad de dinero en el bolsillo para afrontar gastos como el alza desmesurada de la luz, del gas, de la gasolina, de la cesta de la compra… de los gastos en general, y esa bajada de impuestos, lamentablemente, no está contemplada”, ha incidido.

Toledo anuncia que, “cuando conozcamos el detalle del presupuesto municipal para el año 2022, desde el Partido Popular presentaremos las propuestas que consideramos que pueden ser útiles para los castellonenses, y que ahora no se han podido recoger, dado que el tripartito, una vez más, ha diseñado los capítulos al margen del conjunto de los vecinos de la ciudad, a diferencia de lo que sí ocurre en otras instituciones, como la Diputación, evidenciando el estilo y la falta de talante y de diálogo que ya es la marca de la casa en la gestión del tripartito en su día a día”, ha concluido.