La rehabilitación de 312 viviendas en Rafalafena mejora un 60% su eficiencia energética

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado las obras de rehabilitación de las 312 viviendas de Rafalafena Tarongers, una actuación que está prácticamente finalizada y que ha permitido mejorar en torno a un 60% la eficiencia energética, además de subsanar deficiencias estructurales.

“Este proyecto de rehabilitación de viviendas se ha hecho por, para y con los vecinos. Nuestra prioridad era escucharles y satisfacer sus demandas, por lo que el éxito es de los vecinos”, ha señalado Carrasco.

La alcaldesa ha explicado que, tras mejorar la eficiencia energética y reparar los daños estructurales, el siguiente paso será abordar la accesibilidad, con la futura incorporación de ascensores.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Ester Giner, ha asegurado que están trabajando “de la mano de los vecinos y de la Generalitat para que próximamente puedan también tener ascensores”.

El Plan de Barrios incluye 594 viviendas de los grupos Rafalafena, Cernuda y Velasco, Sequiol, Mar Mediterráneo y José Antonio. La inversión asciende a 17.007.865 euros, financiados con fondos europeos Next Generation y aportación municipal, y las obras se realizan sin coste para los beneficiarios.

En Rafalafena se han instalado sistemas de aislamiento térmico, placas solares fotovoltaicas y se han realizado actuaciones contra las humedades, además de mejoras en accesibilidad y en el entorno de los edificios.