Un recluso del Centro Penitenciario de Castellón agrede a dos trabajadores

Dos trabajadores del Centro Penitenciario de Castellón (Castellón I) han sufrido una agresión física por parte de un interno tras intentar separar a este hombre de otro recluso, según ha denunciado Acaip-UGT y han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias.

El sindicato, en un comunicado, ha detallado que los hechos se han producido a las 12.00 horas de este martes dentro del Módulo de Enfermería del establecimiento, cuando un interno clasificado dentro del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) y con un perfil "de extrema agresividad" ha iniciado un enfrentamiento verbal y físico contra otro recluso.

El funcionario asignado al módulo ha intervenido para restablecer el orden, apoyado de urgencia por un segundo trabajador que en ese momento acompañaba a otro interno a consulta médica. De acuerdo al sindicato, la respuesta del interno ha sido "abalanzarse con extrema violencia contra ambos trabajadores, lanzando puñetazos, patadas y arañazos".

Como consecuencia, ambos empleados han resultado golpeados y uno de ellos ha sufrido policontusiones de diversa consideración, con "lesiones severas localizadas en codo y rodilla" que han requerido asistencia médica.

EL SINDICATO EXIGE MÁS RECURSOS

ACAIP-UGT ha subrayado que "esta situación dista de ser un hecho aislado". "La plantilla llevaba meses advirtiendo a la dirección del centro sobre el peligro potencial de este interno, quien arrastra un amplio historial de incidentes regimentales y episodios disruptivos sin que la administración haya adoptado medidas de separación interior ni traslados a unidades psiquiátricas penitenciarias adecuadas a su patología", ha indicado el sindicato.

A su juicio, a esta "falta de previsión" se suma "la precariedad organizativa del departamento", porque el Módulo de Enfermería registra un "trasiego constante y masivo de reclusos procedentes de todos los módulos del centro y, con frecuencia, los servicios se cubren con un único funcionario a cargo".

"Esta desproporción numérica compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la debida observación y custodia de los internos allí alojados", ha expuesto Acaip.

El sindicato considera que los sucesos como los ocurridos en Castellón C son "la consecuencia directa del deterioro sistemático que sufre la sanidad penitenciaria dependiente del Ministerio del Interior". Ha denunciado que el Centro Penitenciario de Castellón "opera en la actualidad con un solo médico para atender a toda la población reclusa, sumado a una alarmante ausencia de psiquiatras para el seguimiento regular de patologías graves".

A nivel nacional, según la organización sindical, "las plazas vacantes de personal médico en prisiones superan ya el 75 %, una cifra insostenible que impide la labor asistencial diaria". Se estima que más del 30 % de la población penitenciaria padece algún trastorno o alteración de salud mental, patologías que con frecuencia no constan diagnosticadas con anterioridad y que debutan o se exteriorizan de forma violenta en el medio penitenciario, ha añadido.

"Sin una atención médica suficiente, sin detección precoz y sin un seguimiento farmacológico y psiquiátrico riguroso, los centros penitenciarios se convierten en entornos de altísimo riesgo. La administración penitenciaria está descargando sobre el personal de vigilancia la contención física de cuadros psiquiátricos agudos que deberían ser abordados desde un plano estrictamente clínico y en dependencias especializadas", ha expuesto.

Desde Acaip-UGT han exigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "la dotación urgente de medios personales, cobertura inmediata de las vacantes sanitarias y el traslado de los internos inadaptados a centros acordes a sus necesidades patológicas".