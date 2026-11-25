La plaza Primer Molí de Castellón acogerá los días 4, 5 y 6 de diciembre la séptima edición de la Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor. La cita reunirá a quince productores de la provincia para mostrar una amplia variedad de productos gastronómicos artesanales y de kilómetro cero con motivo de las fiestas navideñas.

Los visitantes podrán encontrar mieles, mermeladas, vinos, licores, quesos, embutidos, cervezas artesanas y trufas, entre otros productos. Además, la feria contará con demostraciones gastronómicas y sesiones de showcooking. Entre los participantes figuran productores de localidades como Benlloc, Catí, Sant Mateu, Altura, Soneja y Canet lo Roig.

La feria abrirá el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas. El domingo 6 podrá visitarse de 10.00 a 14.00 horas.