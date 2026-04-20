Quadis Marzá Audi lanza una campaña de liquidación con descuentos en A1 y Q2 en Castellón.

El concesionario Quadis Marzá Audi ha puesto en marcha una campaña de liquidación centrada en varios modelos de la marca Audi, con especial protagonismo para los vehículos Audi A1 y Audi Q2.

La iniciativa, anunciada el 17 de abril de 2026, incluye descuentos económicos y condiciones de financiación específicas aplicadas a una selección limitada de unidades disponibles en stock. Según fuentes del área comercial del concesionario, se trata de una acción puntual vinculada al ajuste de inventario y a la renovación de gama.

Desde la empresa subrayan que la promoción está sujeta a la disponibilidad de los vehículos incluidos, por lo que su duración dependerá del ritmo de ventas. Esta circunstancia convierte la campaña en una oportunidad concreta para aquellos clientes que estén valorando cambiar de coche en el corto plazo.

El objetivo de esta acción es facilitar la renovación del parque automovilístico entre particulares, adaptando la oferta a la coyuntura actual del mercado y ofreciendo condiciones más accesibles para la adquisición de vehículos nuevos.

Los interesados pueden obtener más información sobre precios, versiones disponibles y opciones de financiación acudiendo directamente al concesionario en Castellón.