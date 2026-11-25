El puerto de Castellón se ha situado como el cuarto que más crece de los 46 del sistema portuario español tras haber movido 16,4 millones de toneladas de mercancías entre enero y octubre de 2026, lo que supone un incremento del 4,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, frente al crecimiento del 1 % registrado por el conjunto del sistema portuario español.

Según los datos oficiales de Puertos del Estado, PortCastelló es el cuarto puerto que más crece y lidera el incremento de mercancía general.

Este tipo de tráfico ha aumentado un 47 % en los diez primeros meses del año, frente al 0,1 % de media nacional. Dentro de esta categoría, la mercancía general en contenedor ha crecido un 45,8 %, mientras que en el conjunto de los puertos españoles ha retrocedido un 0,3 %.

Por su parte, el tráfico de contenedores, medido en TEU, ha aumentado un 42 % en el puerto castellonense, frente al 1,3 % registrado en el sistema portuario estatal.

Los graneles sólidos también han experimentado una evolución positiva, con un crecimiento del 4 %, frente al descenso del 0,6 % de la media nacional. En cuanto a los graneles líquidos, han registrado una ligera caída del 0,3 %.

La Autoridad Portuaria de Castellón considera que estos resultados “confirman la solidez de su estrategia de diversificación y captación de nuevos tráficos” y respaldan su hoja de ruta para “reforzar la competitividad del recinto, optimizar las infraestructuras y ampliar la conectividad marítima y terrestre”.

Asimismo, el organismo portuario señala que el crecimiento de la mercancía general y contenerizada “refleja la confianza de los operadores logísticos en PortCastelló”.