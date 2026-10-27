La Policía Nacional detiene a un hombre acusado de siete robos con violencia en Castellón

La Policía Nacional ha esclarecido una oleada de robos con violencia e intimidación en Castellón tras varias semanas de investigación. Los agentes han detenido a un hombre de 31 años, al que atribuyen presuntamente siete robos con violencia y otro delito de robo en el interior de un vehículo. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.

Amenazas a menores y personas mayores

Entre los hechos investigados figuran varios robos en establecimientos y en la vía pública. El principal sospechoso habría amenazado a menores para sustraerles teléfonos móviles y patinetes, y habría intimidado a personas mayores para que le entregaran dinero, llegando supuestamente a amenazarlas con agredirlas o apuñalarlas. También se le atribuyen robos en una farmacia en distintos días.

La investigación ha permitido esclarecer, además, el uso de una tarjeta bancaria sustraída para realizar cargos no autorizados. En el marco de las actuaciones, la Policía Nacional ha detenido a un segundo hombre, de 51 años, por su presunta relación con estos hechos.