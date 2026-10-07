La Policía Nacional desarticula 16 grupos criminales en Castellón durante el último año

La Policía Nacional ha desarticulado 16 grupos criminales en Castellón durante el último año, según el balance de actividad presentado con motivo de la celebración del Día de los Ángeles Custodios, patrón del cuerpo.

En el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas, los agentes han actuado en nueve puntos negros y han intervenido 500 kilos de marihuana, cuatro kilos de hachís, un kilo de heroína y un kilo de cocaína. Estas actuaciones han permitido detener a 52 personas relacionadas con este tráfico ilícito.

El balance recoge también la actividad desarrollada por la Policía Nacional en otros ámbitos. En total, los agentes han realizado 19.112 intervenciones, han atendido 53.450 llamadas y han prestado 367 servicios humanitarios.

Además, durante el último año se han desplegado 160 dispositivos especiales con motivo de eventos deportivos, culturales y sociales.

93 autores de delitos graves identificados

La Policía Científica ha identificado a 93 autores de delitos graves a partir de 740 inspecciones técnico-policiales.

En materia de violencia de género, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer ha atendido a 533 mujeres, mientras que en el ámbito de la participación ciudadana se han impartido 241 charlas en centros educativos.

Más de 52.000 DNI y 24.000 pasaportes

El balance incluye también la actividad en materia de documentación. Las oficinas de la Policía Nacional han tramitado 52.425 DNI y 24.585 pasaportes.

El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) ha realizado 125 desplazamientos a 40 localidades de la provincia, donde ha atendido a unos 5.000 vecinos. Además, 43.459 ciudadanos extranjeros han sido atendidos en las oficinas policiales.

En el Aeropuerto de Castellón, los agentes han controlado 462 vuelos Schengen, con 48.824 pasajeros.

14 condecoraciones

Los datos se han dado a conocer durante el acto institucional celebrado este miércoles frente a la Comisaría Provincial de Castellón con motivo del Día de los Ángeles Custodios. Durante la ceremonia se han impuesto 14 condecoraciones, 13 a miembros de la Policía Nacional y una a personal ajeno al cuerpo.

Acto Policia Nacional en Castellón | Ayto.Castellón

Las Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco han correspondido a dos inspectores, un subinspector y diez policías, además del comandante de la Guardia Civil que ha recibido una de las distinciones.

El acto ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno, el comisario principal y la alcaldesa de Castellón, y ha incluido también reconocimientos a empresas e instituciones por su colaboración con la Policía Nacional.

El jefe de la Comisaría Provincial, el comisario principal Emilio Romero, ha participado en el que ha sido su último acto como policía en activo. Durante su intervención ha felicitado a los agentes condecorados y a sus familias y ha asegurado: «Sois ejemplo de dedicación en el servicio».

Romero ha señalado además sentirse «orgulloso y afortunado» de dirigir a un equipo de hombres y mujeres en Castellón y ha calificado de «todo un honor» haber formado parte de la Policía Nacional.