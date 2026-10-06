Un paciente de Els Ports con un infarto tuvo que ser trasladado a Sagunto por falta de camas UCI en Castellón

La falta de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales de la provincia de Castellón ha obligado recientemente a trasladar a un paciente de Els Ports hasta el Hospital de Sagunto después de sufrir un infarto. El caso ha sido denunciado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta de la situación de las UCI en la provincia y reclama soluciones inmediatas a la Conselleria de Sanidad.

Según los datos que maneja el sindicato, el Hospital de La Plana dispone actualmente de una única cama UCI disponible de las nueve existentes. En el Hospital General de Castellón había este martes una cama disponible de las 21 existentes, aunque se encontraba bloqueada. Por su parte, el Hospital de Vinaròs tampoco tendría actualmente ninguna cama UCI disponible, pese a contar con cinco plazas, ampliadas excepcionalmente hasta siete.

Para CSIF, el traslado del paciente de Els Ports evidencia las consecuencias que puede tener la falta de capacidad de cuidados intensivos cuando se necesita una respuesta hospitalaria inmediata. El sindicato advierte de que el problema puede afectar a cualquier paciente de la provincia que precise atención crítica, especialmente ante situaciones como infartos, ictus o politraumatismos.

“Estamos hablando de pacientes críticos, para los que el tiempo es determinante”, señala CSIF, que considera que no debe normalizarse que un paciente tenga que ser trasladado fuera de su área sanitaria por falta de una cama UCI disponible.

El sindicato reclama a la Conselleria de Sanidad que adopte medidas inmediatas para garantizar la disponibilidad efectiva de camas UCI, refuerce las plantillas necesarias para mantenerlas operativas y establezca una planificación que permita afrontar los picos de demanda sin recurrir a derivaciones fuera de la provincia.