Más de 8 millones en pérdidas directas para el campo castellonense tras los temporales

La Unió Llauradora estima que los 25 días consecutivos de temporales con viento fuerte han provocado más de 26 millones de euros en pérdidas directas en el campo valenciano, de los cuales 8 millones corresponden a la provincia de Castellón. Los daños afectan principalmente a cítricos pendientes de recolección, como mandarinas Ortanique y Nadorcott y naranjas Valencia Late y Lane Late, afectados por la caída de frutos, rameado y defoliación de hojas.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, explica que “en un momento en que los precios para fresco se mantienen altos, la derivación a industria supone una merma significativa y se traduce en pérdidas directas para el agricultor”. También se han visto afectadas las cosechas de aguacate, hortalizas como alcachofas, lechugas y coliflores, así como invernaderos y estructuras agrícolas, e incluso algunas placas solares de comunidades de regantes.

Los temporales han retrasado la recolección de chufa y la siembra de algunas hortalizas, y el viento de poniente ha afectado a la acumulación de horas de frío de los frutales, con posibles repercusiones en la próxima campaña.

LA UNIÓ solicita a Agroseguro agilizar las peritaciones de las parcelas afectadas y pedirá a la Generalitat ayudas directas, condonación del IBI, bonificaciones en la Seguridad Social, aplazamientos para autónomos y líneas de crédito preferenciales para los agricultores.