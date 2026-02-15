La Diputación activa ayudas de 94.500 euros para las fallas y gaiatas

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su compromiso con la promoción de las fiestas castellonenses y activa ayudas de 94.500 euros para las fallas y gaiatas. Las solicitudes para ambas convocatorias se pueden presentar hasta el próximo 6 de marzo.

Por un lado, la institución provincial ha lanzado la convocatoria de 66.000 euros de ayudas dirigidas a las asociaciones culturales sin ánimo de lucro constituidas en comisiones falleras, juntas locales falleras y federaciones de fallas de la provincia de Castellón. Por otro, ha destinado 28.500 euros de ayudas dirigidas a las 19 comisiones de gaiatas de la ciudad de Castellón.

Estas subvenciones tienen como objetivo colaborar con los gastos derivados de la elaboración e iluminación de las gaiatas y de la iluminación e instalación de los monumentos falleros durante las fiestas de 2026, según ha informado la corporación en un comunicado.

Por lo que respecta a la cuantía de la subvención, no podrá superar el 80 por ciento del gasto subvencionable de la actividad, siendo la subvención máxima por falla o gaiata de 1.500 euros.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que a través de estas ayudas "fomentamos la tradición fallera y apoyamos las fiestas de la Magdalena, dos celebraciones referentes en nuestro territorio". "Seguimos apostando por nuestras señas de identidad y por aquellas celebraciones que forman parte de la historia y la cultura de nuestros municipios", ha resaltado.

Además, ha señalado que el "compromiso de este equipo de gobierno provincial con las fiestas y tradiciones que se celebran en nuestros 135 municipios es firme y muestra de ello son estos 94.500 euros que destinamos a las fallas y gaiatas".

El diputado provincial ha puesto en valor que estas ayudas "también nos permiten ensalzar el trabajo que tanta gente hace de forma altruista durante todo un año para conseguir que durante los días de celebración nuestros pueblos también se vistan de fiesta y se iluminen gracias a estos monumentos".