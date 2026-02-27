Liberan a 3 mujeres en Vila-real y detienen por trata a 20 personas, 7 de ellas en la Comunitat

La Policía Nacional ha detenido a veinte personas, siete de ellas en la Comunitat Valenciana, por un delito de trata de personas en una operación llevada a cabo en distintas comunidades que ha permitido también la liberación de tres mujeres sometidas a explotación sexual.

Según ha confirmado este viernes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a los medios de comunicación, seis personas han sido detenidas en Vila-real (Castellón) y una en Dénia (Alicante), de las cuales tres de ellas han ingresado en prisión.

Bernabé ha agradecido a la Policía Nacional y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "el trabajo permanente que hacen en la lucha contra la trata de personas".

"Una obligación que tenemos como sociedad es mirar al futuro desde una visión abolicionista de lo que hoy supone una de las principales violencias que se ejerce contra la mujer y que, además, supone en gran medida la trata de seres humanos", ha señalado Bernabé.