Los hombres representan el 73,4 % de las muertes por suicidio en España, con una tasa de 12,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 4,2 registrados entre las mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta diferencia está relacionada con diversos factores psicológicos, sociales y culturales. Entre ellos destacan los modelos tradicionales de masculinidad, que asocian a los hombres con la fortaleza y la autosuficiencia, lo que puede dificultar que expresen su malestar emocional o busquen ayuda profesional ante una situación de crisis.

Además, el sufrimiento psicológico puede manifestarse mediante comportamientos como el aislamiento, la irritabilidad o el consumo de alcohol y otras sustancias, en lugar de verbalizar sentimientos de tristeza o desesperanza. Esto puede provocar que determinadas situaciones de riesgo pasen desapercibidas.

Entre las principales señales de alarma figuran el retraimiento social, el abandono del autocuidado, la pérdida de interés por actividades habituales y la ausencia de proyectos de futuro. También pueden aparecer conductas de riesgo, un aumento de la impulsividad, un mayor consumo de alcohol y otras sustancias o comportamientos relacionados con la organización de asuntos personales y las despedidas.

El desempleo, las rupturas sentimentales y el aislamiento social son otras circunstancias que pueden incrementar el riesgo, especialmente cuando coinciden con problemas de salud mental o consumo abusivo de sustancias.

Los especialistas destacan la importancia de prestar atención a estos cambios de comportamiento y fomentar un entorno en el que los hombres puedan expresar sus emociones sin miedo a ser juzgados. En este sentido, preguntar directamente a una persona si ha pensado en el suicidio no aumenta el riesgo, sino que puede facilitar que comparta su sufrimiento y encuentre apoyo.

La prevención pasa por romper con la asociación entre vulnerabilidad y debilidad, favorecer el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica y evitar comentarios que minimicen el malestar emocional. Ante una situación de riesgo inminente, es fundamental contactar con los servicios sanitarios o acudir a un hospital.