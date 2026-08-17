El Grupo Nealis colaborará con el Ayuntamiento de Castellón en sus cursos de Formación a la Carta

El Ayuntamiento de Castellón incorporará al Grupo Nealis a sus cursos de Formación a la Carta para adaptar la formación a las necesidades de las empresas y facilitar la inserción laboral. El programa municipal ha puesto en marcha 25 cursos desde 2023 y ha permitido 132 contrataciones, con una tasa de inserción cercana al 60 por ciento. El concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha destacado que la incorporación de Nealis supone “sumar un gran aliado” para seguir impulsando políticas de formación e inserción laboral en la ciudad.

Nealis, anteriormente conocido como Grupo Gimeno, cuenta con empresas dedicadas a sectores como el agua, el medioambiente, las instalaciones, las infraestructuras y la hostelería. Redondo ha señalado que la colaboración público-privada permite que sean las propias empresas las que definan los perfiles que necesitan y la formación necesaria para facilitar una incorporación más rápida al mercado laboral.

Durante 2026, el Ayuntamiento prevé aumentar el número de cursos y ampliar la colaboración con nuevos sectores productivos. Entre las formaciones ya realizadas este año se encuentran cursos de albañilería, fontanería y climatización, mecánica rápida, montaje de eventos y transformación digital para pequeñas y medianas empresas. La programación de septiembre a diciembre se encuentra actualmente en preparación. Redondo ha avanzado que el objetivo es seguir ampliando las acciones formativas para responder a las necesidades de cualificación del tejido empresarial.