Cinco detenidos por explotar sexualmente a mujeres en un prostíbulo de Burriana y otro de Soria

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en dos prostíbulos, uno situado en Burriana (Castellón) y otro en Soria. La operación se ha saldado con cinco personas detenidas, acusadas también de delitos relacionados con la prostitución y contra la salud pública. La investigación comenzó el pasado mes de febrero a raíz del testimonio de una víctima que aseguró haber sido captada en su país de origen y trasladada a España para ser explotada.

La organización captaba principalmente a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad y las trasladaba hasta los inmuebles donde eran explotadas sexualmente. Según la investigación, las víctimas solo recibían la mitad de los ingresos obtenidos por los servicios, mientras que el resto era para la organización. Además, la red utilizaba contratos de arrendamiento para aparentar una actividad legal y recurría a rituales de santería como mecanismo de control psicológico. Las mujeres eran obligadas a permanecer disponibles para los clientes y, en algunos casos, a mantener relaciones sexuales sin preservativo o consumir sustancias estupefacientes.

La operación ha culminado con dos entradas y registros en los prostíbulos, donde los agentes han intervenido documentación relacionada con la actividad delictiva y fármacos para la disfunción eréctil destinados a su comercialización entre los clientes. Los cinco detenidos fueron arrestados en las provincias de Soria, Burgos y Murcia, mientras que la autoridad judicial ha acordado medidas cautelares sobre uno de los inmuebles investigados.