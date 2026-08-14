Más de 80.000 personas viven desde las playas de Castellón un eclipse histórico

Más de 80.000 personas se desplazaron ayer hasta el litoral de Castellón para disfrutar del eclipse total de Sol, en una jornada que convirtió a la ciudad en uno de los principales puntos de observación del fenómeno. El Ayuntamiento destaca el importante impacto turístico, económico y mediático de la cita.

Los seis puntos de información habilitados en la costa atendieron a más de 3.500 personas, de las que el 16,4% procedía de otros países. Francia, Italia, Reino Unido y Polonia fueron las nacionalidades extranjeras más representadas, aunque también se registraron visitantes de países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Brasil.

El impacto también se reflejó en los hoteles, que alcanzaron una ocupación media del 97% en Castellón y el Grau. Además, la retransmisión del eclipse a través de internet superó los 340.000 espectadores. La jornada transcurrió sin incidencias graves y el dispositivo extraordinario de limpieza recogió cerca de 200.000 kilos de residuos en las playas y el paseo marítimo.