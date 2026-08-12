El COMCAS reclama un refuerzo asistencial urgente para Ceuta

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) ha mostrado su apoyo a los profesionales sanitarios de Ceuta ante la situación de presión asistencial que atraviesa la ciudad autónoma, agravada por la última crisis migratoria y las dificultades estructurales de su sistema sanitario.

El presidente del COMCAS, Dr. Carlos Vilar, ha trasladado su “reconocimiento y solidaridad a los médicos y al conjunto de profesionales sanitarios que desarrollan su labor en Ceuta”, así como el respaldo del Colegio al Colegio Oficial de Médicos de Ceuta.

El COMCAS reclama a las administraciones competentes una respuesta urgente mediante el refuerzo de las plantillas y los recursos materiales, además de la puesta en marcha de planes de contingencia que permitan garantizar una atención sanitaria segura y adecuada tanto para los profesionales como para los pacientes. La Organización Médica Colegial (OMC) también ha alertado de que el aumento de la demanda y la limitación de recursos pueden incrementar la carga asistencial y comprometer la seguridad clínica.