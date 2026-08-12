El Consorcio Río Mijares restringe el acceso al Paisaje Protegido durante el eclipse

El Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares restringirá este miércoles, 12 de agosto, el acceso al espacio natural como medida preventiva ante el elevado riesgo de incendios y las aglomeraciones previstas con motivo del eclipse solar. La prohibición afecta a la circulación a pie, en bicicleta y con cualquier tipo de vehículo por pistas, caminos y sendas de todo el ámbito protegido.

En la zona forestal, comprendida entre la Casa de les Reixes y el tramo alto del río próximo a la carretera CV-10, el acceso permanecerá cerrado durante toda la jornada. En la zona no forestal, desde la Casa de les Reixes hasta el mar, la restricción estará vigente entre las 16.00 y las 22.00 horas. El Consorcio reforzará además la vigilancia con más personal y una ampliación de los horarios para intensificar las labores preventivas e informativas.

La decisión responde al nivel 3 de riesgo extremo de incendio forestal establecido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana para toda la Comunitat. El Consorcio advierte de que las aglomeraciones en espacios naturales pueden aumentar el riesgo de incendios y dificultar la actuación de los servicios de emergencia, por lo que se pide mantener libres los caminos y vías de evacuación. Quedan exceptuados los accesos vinculados a labores de gestión, mantenimiento, abastecimiento y vigilancia, así como a residencias, explotaciones agropecuarias y establecimientos de servicios con reserva previa.