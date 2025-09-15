Grupo Comauto refuerza su presencia en Castellón con un centro de movilidad y vehículos de ocasión

El Grupo Comauto Automoción ha dado un paso importante en su expansión en la provincia con la apertura de unas nuevas y modernas instalaciones dedicadas a los vehículos de ocasión y a las soluciones de movilidad más innovadoras en Castellón. Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer a los habitantes de la ciudad un espacio de referencia donde no solo puedan encontrar coches de calidad, sino también diversas opciones adaptadas a diferentes estilos de vida y necesidades.

Un espacio estratégico para el cliente

Las nuevas instalaciones están ubicadas dentro del complejo Comauto Sport, en la calle Luxemburgo, 9 y calle Gran Bretaña, 13, un lugar estratégico que facilita a los clientes acceder a una amplia variedad de vehículos y servicios. Este centro ha sido diseñado para ser un punto de encuentro entre quienes buscan un vehículo fiable y quienes prefieren opciones de movilidad flexibles y seguras.

El horario de atención al público será de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:30 a 13:30 horas. Destaca en este espacio la completa oferta de vehículos de ocasión, que abarca desde modelos compactos urbanos hasta SUV familiares o coches de alta gama de diferentes marcas, todos ellos revisados y con garantía. Además, los clientes podrán vender su vehículo actual con tasaciones competitivas, respaldados por la solidez de una empresa consolidada.

Entre los servicios que ofrece el centro se incluyen opciones de financiación flexible, garantías de hasta 36 meses y acceso a vehículos certificados bajo el sello Spoticar, que asegura calidad y seguridad.

Movilidad adaptada a las nuevas necesidades

Pero el proyecto no se limita a la compraventa tradicional. Con la apertura de estas instalaciones, Comauto Sport se posiciona como un auténtico centro de movilidad en Castellón, que responde a las nuevas demandas del mercado con servicios como alquiler de vehículos, renting, suscripción mensual y vehículos de sustitución para reparaciones o mantenimientos.

La inauguración de este espacio refuerza la posición de Grupo Comauto Automoción como referente en el sector del automóvil en la provincia. Ya concesionario oficial de marcas como Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Opel, entre otras, la compañía sigue apostando por ofrecer una gama completa de soluciones que se ajusten a las necesidades actuales y futuras de movilidad.

De esta manera, Comauto Sport se convierte en un aliado clave para quienes buscan disfrutar de la movilidad en cualquiera de sus formas, ya sea con un coche propio, alquilado, en renting o a través de suscripción, consolidando así su presencia y liderazgo en Castellón.