El Ayuntamiento abrirá en nochebuena el parking del antiguo Mercado del Lunes con 480 plazas

El Ayuntamiento de Castellón ha finalizado las obras de adecuación del antiguo recinto de ferias y mercados, en la avenida del Mar, y abrirá este miércoles un nuevo aparcamiento disuasorio disponible para la ciudadanía desde primera hora, coincidiendo con la Nochebuena. La infraestructura contará con más de 480 plazas para turismos, motocicletas y bicicletas, además de zonas ajardinadas que buscan mejorar el entorno urbano.

El consistorio señala que estas nuevas plazas facilitarán el acceso al centro de la ciudad en una época de elevada afluencia por compras navideñas y comidas de empresa, al tiempo que se fomenta un modelo de movilidad más equilibrado que prioriza al peatón y mejora la llegada a zonas comerciales y de ocio.

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha destacado que “tenemos la obra disponible para dar servicio a la ciudadanía esta Nochebuena tal y como nos comprometimos. Con estas nuevas plazas de aparcamiento facilitamos el acceso al centro, que es más vivo, abierto y accesible para todos”.

Finaliza la segunda fase de la ZBE

De forma paralela, el Ayuntamiento ha completado la plantación de arbolado y la jardinería en las calles Amadeo I y Dolores, dando por concluida la segunda fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes del 31 de diciembre. Entre las dos fases del proyecto se han mejorado cerca de 40 calles y plazas, con una inversión de más de 11 millones de euros procedentes de fondos europeos, reforzando un modelo urbano más sostenible y adaptado a los retos medioambientales.

En total, se han mejorado y asfaltado 745.000 metros cuadrados, incorporando arbolado y nuevas zonas verdes, lo que ha permitido aumentar la sombra y mejorar el confort urbano, al tiempo que se amplían las zonas de aparcamiento y se mejora la accesibilidad.

Financiado con fondos europeos

El proyecto se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y está financiado con fondos Next Generation EU, destinados a impulsar ciudades más sostenibles, accesibles y adaptadas a los retos ambientales y sociales actuales.