PSPV y EUPV-IU exigen la dimisión del alcalde de Jérica y ofrecen sus votos para una moción de censura

El PSPV-PSOE y EUPV-IU de Jérica han reclamado la dimisión inmediata del alcalde, Jorge Peiró, imputado por un presunto delito de agresión sexual a dos menores, y han ofrecido sus votos para facilitar una moción de censura que releve al primer edil.

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, Ceferino Navarro, ha afirmado que en el pleno celebrado este miércoles se ha visto a “un alcalde enrocado en su cargo” con el apoyo de los concejales del PP y de la dirección del partido, que han seguido rechazando la moción de censura. Navarro ha asegurado que lo responsable habría sido que Peiró “se centrara en su defensa fuera del despacho de la alcaldía” para dejar de dañar “la imagen del ayuntamiento y de todo el pueblo de Jérica”.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha denunciado que “ha sido intolerable que el nuevo president de la Generalitat haya encubierto a un presunto acosador de menores” y ha exigido explicaciones al PP sobre cuándo supo de la investigación. Mascarell ha reclamado al nuevo secretario general del PPCV, Carlos Gil, que “ponga orden en el partido”, exija el acta de concejal al alcalde y depure responsabilidades a nivel provincial y regional.

Por su parte, EUPV-IU de Jérica ha calificado la situación como “necesaria e inaplazable” para el relevo en la alcaldía. La formación ha señalado que, aunque respetan la presunción de inocencia, la situación ha deteriorado la confianza de la ciudadanía y ha afectado al correcto ejercicio del cargo, además de menoscabar la imagen del municipio. EUPV-IU ha criticado el silencio del PP, pese a tener información desde el primer momento, y ha pedido que se exija al alcalde la devolución del acta y se prepare su relevo.

Ambos grupos han coincidido en reclamar un pleno extraordinario en el que se debata de manera exclusiva la situación, y han ofrecido su colaboración para sumar fuerzas y lograr la salida del alcalde. Los socialistas valencianos han reiterado que “ha sido necesario liberar al municipio de un alcalde imputado”, mientras que EUPV-IU ha insistido en la transparencia ante los vecinos.