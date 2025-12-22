Ninguno de los premios principales de la Lotería de Navidad 2025 cae en Castellón

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, celebrado este lunes 22 de diciembre, ninguno de los premios principales —Gordo, segundo, tercero, cuartos y quintos— ha correspondido a números vendidos en la provincia de Castellón. El sorteo repartió un total de 2.772 millones de euros en premios a nivel nacional.

El Gordo recayó en el número 79.432, el segundo premio en el 70.048 y el tercer premio en el 90.693. Los cuartos premios correspondieron a los números 78.477 y 25.508, mientras que los quintos son 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18669. Las administraciones premiadas se encuentran en distintas provincias, principalmente Madrid y otras localidades fuera de Castellón.

Aunque este año la provincia no ha recibido ningún premio mayor, sí podrían haberse obtenido premios menores, como la pedrea o reintegros, cuyo reparto se distribuye por toda España.