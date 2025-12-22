LOTERIA DE NAVIDAD

Ninguno de los premios principales de la Lotería de Navidad 2025 cae en Castellón

La provincia no registra el Gordo ni los otros cinco grandes premios del sorteo extraordinario

Lotería de Navidad 2025, en directo: ya han cantado el Gordo, Segundo Premio, pedreas...

Cuánto dinero se lleva Hacienda de cada premio de la Lotería de Navidad 2025: una guía para no perderse

Onda Cero Castellón

Castellón |

Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco cantan el número agraciado con el premio gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad/ EFE/Chema Moya
Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco cantan el número agraciado con el premio gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad | EFE/Chema Moya

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, celebrado este lunes 22 de diciembre, ninguno de los premios principales —Gordo, segundo, tercero, cuartos y quintos— ha correspondido a números vendidos en la provincia de Castellón. El sorteo repartió un total de 2.772 millones de euros en premios a nivel nacional.

El Gordo recayó en el número 79.432, el segundo premio en el 70.048 y el tercer premio en el 90.693. Los cuartos premios correspondieron a los números 78.477 y 25.508, mientras que los quintos son 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18669. Las administraciones premiadas se encuentran en distintas provincias, principalmente Madrid y otras localidades fuera de Castellón.

Client Challenge

Aunque este año la provincia no ha recibido ningún premio mayor, sí podrían haberse obtenido premios menores, como la pedrea o reintegros, cuyo reparto se distribuye por toda España.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer