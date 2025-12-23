UGT denuncia el desmantelamiento del servicio de cirugía del Hospital Provincial de Castellón

El sindicato alerta de la amortización de plazas de cirujanos y otros puestos asistenciales y advierte de que el centro podría quedarse sin la cobertura sanitaria necesaria.

UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado el “desmantelamiento progresivo” del Hospital Provincial de Castellón y ha alertado de la falta de profesionales esenciales para garantizar una correcta atención sanitaria a la población.

Según ha informado el sindicato, en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado viernes, UGT y el resto de organizaciones sindicales del hospital se posicionaron en contra de la supresión de tres plazas de personal cirujano y una de integrador o integradora social. Una decisión que, a juicio del sindicato, supone un recorte de personal que afecta directamente a la calidad asistencial del centro.

UGT explica que la dirección del Consorcio Hospitalario Provincial pretende amortizar estas plazas con el argumento de crear otras nuevas, como técnicos de radioterapia, diagnóstico por imagen, medicina nuclear o TCAES. Sin embargo, el sindicato considera que la creación de nuevos puestos “no puede hacerse a costa de eliminar otros profesionales”, ya que esto dejaría al hospital con una plantilla insuficiente para cubrir adecuadamente las necesidades sanitarias.

Desde la sección sindical de UGT Serveis Públics se señala que estas decisiones evidencian “el rumbo que están tomando la dirección del hospital y la Conselleria de Sanidad”, con la connivencia de la Diputación Provincial, y que ponen en riesgo el futuro de un centro que hasta ahora ha sido de referencia en la provincia de Castellón.

Además, el sindicato denuncia que la supresión de puestos se está llevando a cabo sin el aval jurídico necesario y pese a la oposición de la representación sindical. A esta situación se suma, según UGT, la falta de cobertura de otros profesionales, como personal facultativo, enfermería del servicio de atención e información al paciente o supervisores de enfermería.

Por todo ello, UGT ha instado a la Conselleria de Sanidad a apostar por una sanidad pública de calidad y a dotar al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón de la plantilla de profesionales que le corresponde para garantizar una atención sanitaria adecuada.