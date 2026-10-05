La Generalitat eleva a 4,2 millones la inversión para recuperar las zonas afectadas por el incendio de la Vall d’Uixó

La Generalitat ha ampliado a 4,2 millones de euros la inversión destinada a recuperar las zonas afectadas por el incendio forestal de la Vall d’Uixó, que calcinó cerca de 9.600 hectáreas en el parque natural de la Sierra de Espadán.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado en Artana las obras de emergencia que se están ejecutando para recuperar la red de pistas forestales y garantizar la seguridad en las carreteras afectadas por el fuego.

Los trabajos comenzaron el pasado 31 de agosto y se desarrollan también en otros puntos como Alfondeguilla y La Vilavella. El plan incluye la retirada de árboles dañados, la apertura y acondicionamiento de pistas forestales y actuaciones sobre las vías de comunicación afectadas.

Actuaciones en carreteras y pistas forestales

Del total de la inversión, 2,7 millones de euros corresponden a los trabajos de recuperación forestal y de caminos. Otros 1,2 millones se destinan a las actuaciones de emergencia en las carreteras CV-219 y CV-223, que comienzan estos días y tienen un plazo de ejecución de cinco meses.

En estas vías se intervendrá sobre los árboles quemados, los taludes y la señalización que resultó dañada por el incendio.

Además, la Generalitat destina 330.000 euros a estabilizar un talud y mejorar la seguridad en el entorno del colegio público Don José Alba de La Vilavella, también afectado por el incendio.

En el ámbito forestal, una de las actuaciones principales es la apertura de una pista que conectará Artana y Alfondeguilla. También se retirará arbolado dañado en la zona de Peñas Aragonesa, en Artana, y se acondicionarán las pistas que conectan La Vilavella y Nules.

Los trabajos contemplan además la creación de tres nuevos kilómetros de pistas forestales, con el objetivo de facilitar el acceso de los medios de extinción y emergencias y reforzar la prevención frente a futuros incendios.

Martínez Mus ha asegurado que la Generalitat trabaja para "restaurar el entorno natural, asegurar las infraestructuras y devolver cuanto antes la normalidad" a los municipios afectados.

La Generalitat prevé evaluar la necesidad de reforestación

Las obras se prolongarán durante la primera mitad de 2026. Una vez finalizadas, la Generalitat evaluará si es necesario acometer nuevas actuaciones de reforestación.

En paralelo, el Consell ha iniciado la tramitación de una nueva ley forestal con la que pretende actuar también sobre terrenos de titularidad privada.

La respuesta de emergencia de la Generalitat incluye además ayudas para los municipios afectados por el incendio, destinadas a vivienda, vehículos, autónomos y comercio minorista. Entre las medidas se contemplan ayudas de hasta 20.000 euros para vivienda habitual, alquileres de realojo de hasta 800 euros mensuales durante 14 meses y ayudas de 1.000 euros para autónomos y pequeños comercios.