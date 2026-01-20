Emergencias y Delegación del Gobierno activan la preemergencia ante nevadas en Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la Situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el Riesgo de Nevadas en las comarcas de Els Ports y Baix Maestrat, que ya afecta a algunas carreteras.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha informado también al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la activación de la fase de preemergencia en la Red de Carreteras del Estado por nevadas.

Asimismo, la Generalitat mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal con actuaciones en el interior de Castellón, donde las máquinas quitanieves están movilizadas con esparcidores y fresadoras para despejar las vías autonómicas y se dispone de reservas de más de 300.000 kilogramos de sal y 200.000 litros de salmuera distribuidos en diferentes depósitos

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en la provincia de Castellón la carretera N-232 y la N-232a a su paso por la Font d'En Torres tiene prohibido el acceso de camiones.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado una dotación de bomberos y dos unidades forestales de la Generalitat con equipos quitanieves-salero para trabajar en las carreteras desde Torremiró a Fredes, ante la nevada caída en esta zona.

El dispositivo de la Dirección General de Infraestructuras Terrestres de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación tiene como objetivo hacer frente a las nevadas para garantizar la movilidad en las carreteras de la red autonómica, en caso necesario, y actuar con medidas preventivas esparciendo sal y salmuera en diferentes vías.

Los recursos humanos y materiales han comenzado a actuar en zonas como Els Ports y ya ha efectuado labores de limpieza en carreteras como la CV-125 y la CV-25, y están preparadas para realizar intervenciones en sierras de Alicante y Valencia en el caso de que sea necesario, así como en otros puntos de Castellón.

La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha informado por su parte de que se ha registrado esta mañana una leve nevada en los pueblos más altos de Els Ports y el Maestrat, como Coratxà, Fredes, Ares del Maestrat y Olocau del Rey.

En cuanto a las temperaturas mínimas, la más baja se ha registrado en Villena, con -0,9 grados; seguida de Requena (-0,7 grados), Confrides (-0,4 grados); La Pobla de Benifassà (-0,3 grados) y los -0,1 grados de Castellfort, Vilafranca y El Toro, según datos de las estaciones meteorológicas de Avamet.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido esta mañana un nuevo boletín de fenómenos meteorológicos que establece la alerta nivel naranja, por fenómenos costeros, en el litoral de Castellón y Valencia y litoral sur de Alicante; y amarilla en el litoral sur de Alicante.

También la alerta amarilla por nevadas en el interior norte de Castellón; por lluvias en el litoral norte de Castellón y Alicante y litoral sur de Valencia y por vientos en todo el litoral de Alicante.