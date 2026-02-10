La Cooperativa de Viver organiza una cata de vino y chocolate para adultos

La Cooperativa de Viver ha presentado una nueva actividad de agroturismo dirigida a quienes disfrutan descubriendo combinaciones de sabores: una cata guiada de vino y chocolate, pensada exclusivamente para adultos. La experiencia se celebrará en la Sala de Experiencias de la cooperativa, con dos sesiones especiales: viernes 20 de febrero a las 19:00 horas y domingo 1 de marzo a las 11:30 horas.

La actividad, con una duración aproximada de una hora y media, está diseñada para que cualquier persona pueda participar sin conocimientos previos. Cati Corell, directora de Producto y Agroturismo de la cooperativa, explica que la cata busca que los asistentes “entiendan, sin tecnicismos, cómo un chocolate cambia al probarlo con un vino, y al revés. Es una cata para aprender lo básico y, sobre todo, disfrutar”.

Cooperativa de Viver | Cooperativa de Viver

La primera parte de la sesión estará a cargo de Lorena Berzosa, especialista en salud y celiaquía, que introducirá a los participantes en el mundo del chocolate de especialidad, mostrando cómo identificar un buen chocolate según su origen, proceso y composición. Los asistentes realizarán una cata a ciegas de tres chocolates sin gluten ni lácteos, procedentes de lugares como Congo, Nicaragua, Brasil o Filipinas.

La segunda parte se centrará en los vinos de la cooperativa y en la interacción entre ambos productos. Corell señala que la experiencia permitirá comprobar “cómo el cacao puede resaltar la acidez, el tanino, la fruta o las notas minerales de un vino, y cómo el vino puede multiplicar matices del chocolate”.

La propuesta cuenta con plazas limitadas y las reservas ya están disponibles en la página web de la cooperativa: www.cooperativaviver.es

.