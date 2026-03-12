Centro Comercial Salera se suma a las Fiestas de la Magdalena 2026 reforzando su apoyo a la tradición castellonense

El Centro Comercial Salera vuelve a participar activamente en las Fiestas de la Magdalena 2026, reafirmando su compromiso con las tradiciones y la cultura de Castellón de la Plana. Desde su inauguración en 2006, el centro comercial se ha implicado de forma continuada en estas celebraciones fundacionales, colaborando con distintas entidades y apoyando iniciativas que fomentan la participación ciudadana.

Como cada año, Salera patrocina actividades dirigidas al público infantil y colabora en diferentes acciones vinculadas a la programación festiva. En esta edición, el centro ha respaldado a las AMPAS de varios colegios de la ciudad con la aportación de más de 150 kilos de caramelos para el tradicional Pregó Infantil, contribuyendo a que los más pequeños disfruten de uno de los actos más emblemáticos de las fiestas.

La colaboración del centro también se extiende a algunos de los momentos gastronómicos más representativos de la Magdalena. En el día grande de la romería, la tradicional paella que se celebra en la ermita cuenta con la participación de Salera y de Alcampo. Asimismo, el viernes 13 de marzo, ambas entidades colaboran en la aportación de los ingredientes para la popular barbacoa festiva, una cita habitual dentro del programa de actos.

Dentro de la programación institucional, el centro comercial recibió este miércoles 11 de marzo la visita oficial de las Reinas de las Fiestas de la Magdalena 2026, acompañadas por sus respectivas cortes de honor. Durante el encuentro, recorrieron las instalaciones del centro y fueron recibidas por el equipo de Salera en un acto que simboliza el vínculo entre el espacio comercial y la vida social de la ciudad. Como recuerdo de su visita, el centro les hizo entrega de un obsequio conmemorativo.

Además, este jueves 12 de marzo está prevista la visita de los Cavallers de la Conquesta, que también recorrerán las instalaciones dentro del calendario de actos festivos.

Como parte de su apoyo a la difusión de la Magdalena, Salera participa también en la edición y distribución de 10.000 programas oficiales de las fiestas. La mitad de los ejemplares se han repartido junto a prensa local, mientras que el resto se han distribuido en el propio centro comercial para facilitar que vecinos y visitantes consulten la agenda completa de actividades, que se celebran del 7 al 15 de marzo.