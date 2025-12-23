El Ayuntamiento de Castellón saca adelante unas cuentas de 253,2 millones para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este martes un presupuesto municipal consolidado para 2026 de 253.220.203 euros con los votos a favor del equipo de gobierno -PP y Vox- y en contra de PSPV y Compromís, después de rechazarse las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que estas cuentas vuelven a acreditar "que otra forma de gobernar la ciudad era posible y, además, funciona porque está basada en la escucha activa, el respeto, la colaboración institucional y la estabilidad". "Hemos demostrado que gobernar bien es escuchar más, abrir puertas y resolver", ha añadido.

"Este presupueto nace del contacto directo con la ciudadanía, está pensado y dirigido a las personas", ha apuntado Carrasco, quien ha indicado que, desde que llegaron al Gobierno municipal, "Castelló se contruye de abajo a arriba, avanza sin sobresaltos y sin improvisaciones, y se aproxima a 200.000 vecinos censados porque se ha convertido en una tierra de oportunidades", ha destacado.

La alcaldesa ha subrayado que este presupuesto es para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos. "Se basa en menos impuestos y más servicios, más serguridad, más vivienda y más empleo, todo para recuperar la capitalidad para nuestra ciudad y que Castelló vuelva a ser una ciudad viva", ha dicho.

Carrasco ha afirmado que estas cuentas irán dirigidas a seguir generando puestos de trabajo, a lo que se destinarán 5,8 millones de euros, apostando por la colaboración público-privada. Así mismo, ha recordado que se rebajará otro 2 por ciento del IBI urbano en 2026 y las medidas fiscales para bonificar el 'basurazo'. "Son una cuentas ambiciosas, que piensan en grande pero que cuidan lo pequeño", ha añadido.

VIVIENDA

En cuanto a la vivienda, al alcaldesa ha resaltado que se liberalizará suelo para constuir nuevos inmuebles y que en hasta cinco zonas se construirán 3.800 viviendas, "más de un 40 por ciento de protección pública". Además, ha recordado que se ejecutarán obras de rehabilitación de más de 500 viviendas con 17 millones de euros de inversión, se pondrá en marcha línea de ayudas al alquiler joven y se seguirán adquiriendo viviendas sociales, "todo sin descuidar la limpieza, la seguridad y la movilidad en la ciudad".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que se trata de unos presupuestos que "no necesita Castello", el cual ha criticado a la alcaldesa por rechazar todas las enmiendas de su grupo, pues "hace lo contario de lo que reclamaba en la oposición", ha dicho. Pero lo más "grave", según Garcia, es que "ningún gobierno se atrevió a presentar los presupustos sin saber cuáles iban a ser los ingresos directos de la ciudad".

"Son presupuestos algo ficticios, y han engañado al pueblo de Castelló, pues no han hecho un cálculo de cuáles serán las bonificaciones de la tasa y nos podemos encontrar con problemas a la hora de hacer presupuestos", ha agregado.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha criticado al equipo de gobierno por no aplicar bonificaciones a la tasa de basura en 2025 y por ejecutar "apenas un 30 por ciento de las inversiones previstas para 2025". Respecto al presupuesto de 2026, ha apuntado dirigiéndose a la alcaldesa que "su promesa de bajar impuestos es otra mentira, pues incrementará el total de impuestos y tasas en 14,5 millones de euros, y nada de esto va destinado a vivienda, empleo o bienestar social".

"Se endeudan en 13 millones con otro préstamo a largo plazo, de tal forma que para el cierre de 2026 está prevista una deuda en 54,6 millones, y si sigue así pondrá en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento", ha manifestado la socialista, que ha criticado el presupuesto en materia de vivienda o de empleo. "No tiene modelo de ciudad y su única preocupación es salir bien en las fotos", ha dicho a la alcaldesa.

PRESUPUESTOS DEL "SENTIDO COMÚN"

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha indicado que el gobienro municipal "cumple y aprueba en tiempo y forma los presupuestos municipales, que son una apuesta clara, firme y decidida por mejorar la vida de los castellonenses". Según ha explicado, son los presupuestos del "sentido común", y están centrados en "lo importante, como vivienda, empleo, bajada de impuestos, refuerzo de la seguridad o la limpieza, y ponen por delante los intereses de los vecinos".

"Castelló cuenta con un gobierno que se entiende, serio y responsable, que ha dejado atrás los desgobiernos de izquierdas, ha afirmado Ortolá, quien ha añadido que le gustaría acabar con más partidas de cooperación al desarrollo o reducir "aún más el despilfarro económico que suponen algunas políticas como determinadas políticas de igualdad que no ayudan realmente a la mujer, sino que se quedan en eslóganes sin contenido, y que cada euro del presupuesto se centrara en lo que verdaderamente importa a los castellonenses".

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha aclarado que el presupuesto crece porque se gestiona mejor. "Me gustaría saber dónde han ido a parar mis impuestos estatales de los últimos tres años, aunque parte de ellos sabemos en qué se los gastaba la mafia socialista", ha apuntado.

Finalmente, Begoña Carrasco ha explicado que algunas partidas pequeñas que aparecen en el presupuesto se aumentarán a través de los remamentes.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado dos Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos por valor de 1,5 y 3,2 millones de euros con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de PSPV y Compromís, así como las plantillas del Ayuntamiento, del Patronato de Turismo, del Patronato de Fiestas y del Consorcio Pacto Local por el Empleo para 2026.