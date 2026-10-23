Castellón reúne a más de 150 personas en una jornada para reforzar las redes de apoyo en salud mental

Castellón continúa con las actividades dedicadas a la salud mental durante el mes de octubre. El Edificio Borrull ha acogido este viernes la jornada técnica y comunitaria «Tejiendo redes en salud mental», organizada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, que ha reunido a más de 150 asistentes.

El encuentro ha estado dirigido a profesionales, personal técnico, asociaciones y entidades vinculadas a la salud mental, con el objetivo de compartir experiencias, recursos y formas de colaboración comunitaria.

La jornada ha contado con la presencia de la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá.

Ponencias y experiencias de entidades sociales

El programa ha incluido diferentes ponencias y mesas de experiencias sobre el acompañamiento terapéutico y la importancia de la intervención comunitaria, así como buenas prácticas, recursos y redes de apoyo en Castellón.

También se ha abordado la detección precoz y la coordinación entre los ámbitos sanitario y educativo.

En la jornada han participado entidades como la Asociación Salud Mental Castelló (AFDEM), Fundación Amigó, Cruz Roja Española y Proyecto Hombre Castellón.

Más actividades hasta diciembre

La programación municipal dedicada a la salud mental continuará durante las próximas semanas con nuevas propuestas abiertas a la ciudadanía.

El 27 de octubre habrá una sesión de cuentacuentos en la Biblioteca Municipal 5.0, en la calle Mayor. Un día después, el Edificio Borrull acogerá la actividad «Voces y vivencias. Validación de resultados del diagnóstico del I Plan Municipal de Salud Mental de Castellón».

El 29 de octubre se celebrará en la Biblioteca de Rafalafena una mesa de debate sobre la importancia de la lectura y la salud mental.

Además, el 2 de diciembre está prevista la representación de la obra de teatro «Patchword» en el Teatre del Raval - Rafa Lloret.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Castellón mantiene una programación centrada en la salud mental, la participación comunitaria y el intercambio de experiencias entre profesionales y entidades sociales.