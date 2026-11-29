La provincia de Castellón mantiene el mismo reparto de escaños que obtuvo en las elecciones generales de julio de 2023. Con el 100 % de los votos escrutados, el Partido Popular consigue dos diputados, el PSOE conserva otros dos y Vox mantiene el escaño que ya logró en los anteriores comicios.

El PP encabeza los resultados con el 33,74% (117.506) de los votos, seguido del PSOE, que alcanza el 29,59 % (103.030). Vox ocupa la tercera posición con el 20,36 % (70.908) , mientras que Compromís-Front Valencià obtiene el 11,56 % (40.258) de los sufragios, un resultado que, por el momento, no le permite conseguir representación parlamentaria.

Los cinco diputados de Castellón

Con este reparto, los dos diputados del PP serán Elena Albalat y Óscar Clavell, números uno y dos de la candidatura popular.

Por parte del PSOE, los representantes serán María Jiménez, cabeza de lista socialista, y Sergio Bou, que ocupa el segundo puesto de la candidatura.

El escaño de Vox corresponde a Alberto Asarta, que encabeza la lista de la formación en la provincia.

De esta manera, las tres formaciones con representación parlamentaria mantienen el mismo número de diputados que consiguieron en las elecciones generales de 2023.