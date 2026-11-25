Castellón contará con cinco espacios temáticos de gastronomía, artesanía y ocio durante las próximas fiestas de la Magdalena, que se celebrarán del 27 de febrero al 7 de marzo de 2027. El Consejo Rector del Patronato Municipal de Fiestas, presidido por Noelia Selma, ha aprobado las bases para la instalación y explotación de estas propuestas, que se distribuirán por distintos puntos de la ciudad.

Entre las instalaciones previstas figuran un Mercado Artesanal en el antiguo Recinto de Ferias y Mercados; un Mesón del Vino en el parque Rafalafena, dedicado principalmente a los caldos de la provincia; y un Mesón de Cervezas y Tapas en la plaza de España. Este último ofrecerá degustaciones de cerveza y propuestas gastronómicas, mientras que el espacio vinícola deberá garantizar que al menos el 70% de los vinos sean de Castellón. Ambos mesones podrán incorporar actividades musicales, talleres y catas.

La oferta se completará con una Feria Temática Taurina en el paseo Ribalta, frente a la plaza de Toros, y una Feria de Foodtrucks en la plaza Islas Columbretes, con puestos de comida y bebida y una zona habilitada con mesas. Las cinco instalaciones podrán abrir, con carácter general, entre las once de la mañana y la medianoche, con horarios especiales el primer y último día de fiestas. Las bases establecen cánones mínimos de 160.000 euros para el Mercado Artesanal, 10.000 para el Mesón del Vino, 30.000 para el de Cervezas y Tapas, 7.500 para la feria taurina y 25.000 euros para las foodtrucks.