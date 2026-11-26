Castellón encenderá este viernes, 27 de noviembre, las luces de Navidad en un acto que comenzará a las 19.00 horas en la plaza Mayor. La celebración marcará el inicio de la programación navideña y coincidirá con el Black Friday, a petición del Consejo de Comercio, para favorecer las compras en los establecimientos locales.

El acto incluirá un espectáculo de videomapping sobre la fachada del Ayuntamiento, una cuenta atrás y el encendido a cargo de la alcaldesa, Begoña Carrasco, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y las reinas de las fiestas, Maria Collados y Nayra Luque. Después habrá fuegos artificiales y actuaciones musicales de Tennessee, Cuti Vericad y otros artistas invitados.

La iluminación contará con 1.724.506 lámparas LED distribuidas en 96 emplazamientos, con una potencia de 160 kW. Entre los elementos decorativos destacan tres ángeles monumentales en la plaza Mayor, una bola luminosa de 12 metros en la avenida de Lidón y diferentes adornos en calles y plazas.

Actividades del fin de semana

La programación continuará el sábado con el concurso de paella con pelotas en el Segon Molí. Además, durante el sábado y el domingo habrá talleres de LEGO en el Menador y proyecciones sobre la fachada del Ayuntamiento. El encendido navideño llegará también a los barrios de Castellón.