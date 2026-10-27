Castellón cierra el verano con 40.600 personas en paro y una tasa de desempleo del 12,2 %

La provincia de Castellón ha cerrado el tercer trimestre de 2026 con 40.600 personas desempleadas y una tasa de paro del 12,2 %, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Entre julio y septiembre, el territorio castellonense ha perdido 700 ocupados y ha sumado 8.200 personas en paro respecto al trimestre anterior. La cifra de ocupados se sitúa en 290.700 personas, frente a las 291.400 registradas entre abril y junio.

La evolución también es negativa en comparación con el mismo periodo del año pasado. Castellón cuenta con 5.500 ocupados menos y 1.800 desempleados más que en el tercer trimestre de 2025. La tasa de paro ha pasado del 11,5 % de hace un año al 12,2 % actual. Por su parte, la tasa de ocupación se sitúa en el 52,8 %, tres décimas por debajo de la registrada en el trimestre anterior, cuando alcanzaba el 53,1 %.

Por sectores, los servicios concentran el mayor volumen de empleo, con 191.000 personas ocupadas, seguidos de la industria, con 73.400; la construcción, con 19.000, y la agricultura, con 7.400. La industria destaca por su evolución interanual positiva, con 9.800 ocupados más que hace un año. En cambio, los servicios pierden más de 9.000 trabajadores en ese mismo periodo. Los datos reflejan así un comportamiento desigual del mercado laboral provincial, con un retroceso general del empleo respecto al año anterior y una evolución favorable de la actividad industrial.