ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Castellón cierra el verano con 40.600 personas en paro y una tasa de desempleo del 12,2 %

La provincia pierde 700 ocupados y suma 8.200 desempleados respecto al trimestre anterior, mientras que la industria registra una evolución positiva en términos interanuales.

Onda Cero Castellón

Castelló |

El paro sube en mil personas en el tercer trimestre en Cantabria (+4,7%) y se crean 3.700 empleos
El paro sube en mil personas en el tercer trimestre en Cantabria (+4,7%) y se crean 3.700 empleos | Europa Press

La provincia de Castellón ha cerrado el tercer trimestre de 2026 con 40.600 personas desempleadas y una tasa de paro del 12,2 %, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Entre julio y septiembre, el territorio castellonense ha perdido 700 ocupados y ha sumado 8.200 personas en paro respecto al trimestre anterior. La cifra de ocupados se sitúa en 290.700 personas, frente a las 291.400 registradas entre abril y junio.

La evolución también es negativa en comparación con el mismo periodo del año pasado. Castellón cuenta con 5.500 ocupados menos y 1.800 desempleados más que en el tercer trimestre de 2025. La tasa de paro ha pasado del 11,5 % de hace un año al 12,2 % actual. Por su parte, la tasa de ocupación se sitúa en el 52,8 %, tres décimas por debajo de la registrada en el trimestre anterior, cuando alcanzaba el 53,1 %.

Por sectores, los servicios concentran el mayor volumen de empleo, con 191.000 personas ocupadas, seguidos de la industria, con 73.400; la construcción, con 19.000, y la agricultura, con 7.400. La industria destaca por su evolución interanual positiva, con 9.800 ocupados más que hace un año. En cambio, los servicios pierden más de 9.000 trabajadores en ese mismo periodo. Los datos reflejan así un comportamiento desigual del mercado laboral provincial, con un retroceso general del empleo respecto al año anterior y una evolución favorable de la actividad industrial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid