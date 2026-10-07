Castelló celebrará el 9 d’Octubre con el Desfile de las Tres Culturas, música y danzas tradicionales

Castellón ultima la programación de los actos institucionales del próximo viernes, 9 de octubre, con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. La jornada reunirá música, historia y folclore con el homenaje a Jaume I, el Desfile de las Tres Culturas, el concierto de la Banda Municipal y el homenaje a la cultura popular, que este año reconocerá la trayectoria de Els Dansants de Castelló.

Desde la Concejalía de Cultura se invita a la ciudadanía a participar en una jornada en torno a la historia, la música y las tradiciones que forman parte de la identidad de Castellón.

El programa reunirá a distintas entidades de la ciudad y permitirá acercar las tradiciones a todos los públicos, poniendo en valor las expresiones culturales transmitidas de generación en generación.

Homenaje a Jaume I y Desfile de las Tres Culturas

Los actos comenzarán a las 11.30 horas con un homenaje a Jaume I junto a su estatua, en la avenida del Rei En Jaume. A las 11.45 horas partirá desde este punto el Desfile de las Tres Culturas, que tendrá como destino la plaza Mayor.

En el desfile participarán Moros d’Alqueria, Dolçainers i Tabaleters de Castelló, L’Aljama y los Cavallers de la Conquesta.

El desfile representa la herencia musulmana, judía y cristiana y permite recordar la diversidad histórica de Castellón dentro de la celebración del 9 d’Octubre.

La entrada de las Tres Culturas en la plaza Mayor está prevista a las 12.30 horas y se integrará en el concierto de la Banda Municipal. La formación acompañará sus entradas con el Himne a l’Aljama, de Juanjo Carratalà; la marcha mora El President, de Miguel Picó Biosca, y la Crida i marxa dels Cavallers de la Conquesta, de Miguel Ángel Mulet.

La Banda Municipal protagonizará el concierto

El concierto de la Banda Municipal de Castellón comenzará a las 12.00 horas en la plaza Mayor. El programa incluirá el pasodoble Las Provincias, de los hermanos Terol; Impresiones festeras, de Bernardo Adam Ferrero, y Aires Llevantins, de Bernabé Sanchís Porta.

A estas composiciones se sumarán las piezas que acompañarán a las entidades participantes en el Desfile de las Tres Culturas y a las danzas tradicionales.

La Banda Municipal tendrá así un papel central durante la celebración y enlazará con su música los distintos momentos de los actos, desde la entrada de las Tres Culturas hasta la muestra de cultura popular.

Homenaje a Els Dansants de Castelló

A las 12.45 horas comenzará el homenaje a la cultura popular, que este año estará dedicado a Els Dansants de Castelló por su contribución a la conservación y difusión del folclore y las tradiciones de la ciudad.

La asociación ofrecerá en la plaza Mayor una muestra de danzas tradicionales con los arets, nanos, cavallets y gegants, acompañada por la música de la Banda Municipal.

Desde la Concejalía de Cultura se destaca la dedicación de Els Dansants de Castelló a mantener vivas estas danzas y transmitirlas a las nuevas generaciones, favoreciendo que este patrimonio continúe presente en las celebraciones de la ciudad.

El tramo final de los actos incluirá la interpretación de la Marxa de la Ciutat, de Matilde Salvador; el Himno de la Comunitat Valenciana y el Himno Nacional de España.

La celebración concluirá con un remate pirotécnico y un toque de campanas.