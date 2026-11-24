El alumnado de Agora Lledó International School ha conseguido el segundo puesto en el Youth Leadership Encounter (YLE) 2026, celebrado recientemente en la ciudad rumana de Cluj-Napoca. Este reconocimiento sitúa nuevamente a la educación castellonense en el ámbito internacional y pone de relieve el talento y la preparación de los jóvenes participantes.

La delegación del centro, integrada por 19 estudiantes, participó durante una semana en este encuentro organizado por la International Schools Association (ISA), que congregó a más de 100 alumnos y docentes procedentes de tres continentes. La iniciativa tiene como finalidad promover el intercambio cultural, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades de liderazgo entre los jóvenes.

El segundo puesto obtenido por Agora Lledó correspondió al bloque central de trabajos de investigación, uno de los principales apartados académicos del programa. La propuesta del equipo castellonense sobresalió por su rigor, creatividad, capacidad de análisis crítico y sensibilidad ante los desafíos globales. También destacó la claridad y solidez de las presentaciones con las que los estudiantes defendieron sus propuestas y soluciones innovadoras.

El programa del YLE 2026 combinó las exposiciones académicas con diferentes actividades formativas. Entre ellas figuraron sesiones con expertos de la Universidad Técnica de Cluj-Napoca, talleres de liderazgo, iniciativas medioambientales, visitas culturales y debates sobre sostenibilidad y ciudadanía global.

La participación en este encuentro internacional permitió a los estudiantes compartir conocimientos y experiencias con jóvenes de diferentes países, además de poner en práctica competencias como la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación y el pensamiento crítico.

Con este resultado, Agora Lledó refuerza su presencia en iniciativas educativas internacionales que conectan el aprendizaje académico con los grandes retos de la sociedad actual y fomentan una formación basada en la cooperación, la innovación y el compromiso global.