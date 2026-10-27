El Villarreal, ante el reto de evitar otro disgusto copero

La Copa del Rey vuelve a poner a prueba al Villarreal. El conjunto amarillo inicia hoy (21.00 horas) su camino en el torneo del KO ante el Manacor, un rival de Tercera Federación, con una consigna clara: evitar que el estreno se convierta en otra decepción. Porque si algo ha demostrado la trayectoria del Submarino en esta competición es que el salto de categoría no siempre garantiza el billete a la siguiente ronda.

Los precedentes más recientes invitan a la prudencia. Unionistas de Salamanca, de Primera Federación, apeó a los amarillos en la temporada 2023-24. Un año después fue el Pontevedra, entonces en Segunda Federación, quien dejó fuera al Villarreal. Y en la última edición, el Racing de Santander, de Segunda División, puso fin a su recorrido copero. Tres eliminaciones consecutivas ante equipos de inferior categoría que alimentan la preocupación antes de viajar a Mallorca.

No son, además, tropiezos aislados. A lo largo de este siglo, el Villarreal ha vivido otras noches difíciles frente a rivales alejados de la élite. El Polideportivo Ejido le goleó en la campaña 2008-09, mientras que el Mirandés, el Hércules, el Granada o el Girona también forman parte de una lista que explica por qué la Copa se ha convertido en una asignatura pendiente. El techo amarillo en el torneo sigue siendo las semifinales, alcanzadas en la temporada 2014-15, cuando el Barcelona cerró el paso a la final.

Una primera ronda asequible

Con todo la realidad es que la primera ronda copera suele ser asequible para los "primeras" dada la tremenda diferencia de categoría. Pese a ello ha habido en las últimas campañas algunos sonados tropiezos, caso del Valladolid o el Granada quue cayeron ante equipos de Tercera RFEF

Iñigo Pérez no quiere que sus jugadores caigan en esa trampa. El técnico ya advirtió de la exigencia del estreno y reclamó la misma concentración que ante un rival de Primera o de Champions. «La Copa, tal y como está organizada ahora, da disgustos. Con la emoción, la ilusión que genera, todo se va igualando. Por tanto, creo que no hay que hacer ningún tipo de distinción en la preparación de lo que hemos hecho anteriormente contra equipos de nuestra liga o en Champions », recordó en la previa.

De cara la partido, confirmó las recuperación de Nico Pépé y confirmó las ausencias de Illias, Saliba y Carlos Romero: “Nico está dentro del equipo aunque tiene que tener algo de cuidado con los golpes, pero está apto médicamente. A Illias lo vamos a perder, no sé cuánto tiempo, pero sí que notó algo a nivel muscular. Y después Carlos Romero y Nathan, de momento no van a estar en Copa con nosotros, pero espero que para el próximo entrenamiento puedan reincorporarse con el grupo a sabiendas de que hay que tener un poco de cautela con ellos” dijo