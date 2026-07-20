Un Mundial con sello de Miralcamp

El Villarreal ha dejado su sello en el título conquistado por España en el Mundial de 2026 con tres jugadores que han sido formados por su cantera y que han llegado a la élite en el club amarillo.

El equipo campeón ha contado con la contribución de Rodri Hernández, Álex Baena y Yaremi Pino, futbolistas que han pasado por la cantera grogueta y el primer equipo.

Rodri ha sido elegido además como Balón de Oro del Mundial, mientras que Baena ha sido otro de los titulares habituales de Luis de la Fuente en esta cita.

El combinado nacional ha dado un recital de juego para conquistar su segundo título mundial después del conseguido en 2010 en Sudáfrica.