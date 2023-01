Barreda: "Es la caída con la que más me he asustado"

El español Joan Barreda (Honda) sufrió una caída en la novena etapa del Rally Dakar y fue evacuado al hospital de Riad, en Arabia Saudí, por fuertes dolores en la espalda, informó la organización del raid. El de Torreblanca (Castellón) se accidentó en el kilómetro 16 de la especial, antes del primer punto de control de tiempo.

El español se llevó la victoria en la cuarta etapa del raid pese a correr con una fractura de la primera falange del pie izquierdo, lesión que se produjo en los primeros días del rally. Ya de vuelta en casa nos cuenta cómo se siente: "Ya en casa reposando un poco del Dakar. Estoy con el corsé y la espalda bastante tiesa pero ya ha bajado la inflamación y me puedo mover por casa".

"Fue un golpe bastante fuerte en la espalda que dentro de lo malo podemos estar contentos porque la fractura no se ha desplazado. Era una zona con dunas cortadas. Venía de una duna en la que salté y no llegué bien a la siguiente. No pude frenar bien pero llegué a la siguiente duna descolocado y el impacto fue directo del culo con el asiento que me fracturó la vértebra", explica.

Y recuerda lo que sintió tras el golpe: "Sí que te asustas cuando notas el crujido en la espalda. Me quedé en el suelo y noté calambres en las piernas y me asusté. Moví los dedos para ver que tenía movilidad y me quedé más tranquilo. Es la vez que más me he asustado".