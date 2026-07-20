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El Castellón salda con victoria su primer amistoso de pretemporada

Los albinegros se imponer al Sabadell por 2-0

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El Castellón salda con victoria su primer amistoso de pretemporada
El Castellón salda con victoria su primer amistoso de pretemporada | CD Castellón

El Castellón ha estrenado con victoria su calendario de amistosos de pretemporada después de superar al Sabadell por 2-0 en la Ciudad Deportiva de La Coma.

Los de Pablo Hernández han ganado con los goles de Álvaro García y el canterano Miguelón, marcados en la primera parte de un choque dominado casi en su totalidad por los de la Plana.

Debutaron seis de los fichajes de verano, Saipi, Juanjo Nieto, Álvaro Martín, Vlak, Bellari e Iñigo Córdoba. Faltan por hacerlo Fran Castillo y Rodrigo Rego, fichaje anunciado el sábado. Tampoco jugó Jeremy Mellot, que acabó lesionado la temporada anterior.

El Castellón disputará su siguiente amistoso el próximo sábado, frente al Valencia.

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