Marcelino: "Mendizorroza siempre es un campo muy complicado"

- Recuperan efectivos en defensa: "Pau parece que está bien. Las pruebas que se le realizaron indican que no hay ningún tipo de lesión. Veremos cómo se siente, sobre todo hoy, que va a hacer el entrenamiento ya con el grupo en su totalidad y con la máxima intensidad. En cuanto a Kambwala, es una muy buena noticia, sobre todo por él. Es un chico súper trabajador, tuvo la mala suerte de lesionarse en pretemporada y, después de muchísimo tiempo con una lesión tan importante, ya lo tenemos con nosotros. Me alegro mucho por él y por el equipo también. Irá convocado . Ya tiene el alta médica y viene entrenando con normalidad durante varias semanas. Una vez que cumple ese parámetro, que digamos es obligatorio, sí que va a ir convocado.
- Puede firmar su victoria número 100 con el Villarreal en Primera División: "Esperando que se cumpla lo antes posible. Si llevamos 99, como dices, o cualquier otro número, lo importante es ganar el próximo partido para el equipo, no para mí. Vamos a jugar en un campo muy complicado que se nos da mal. Llevamos muchas temporadas sin ganar allí. A ver si mañana somos capaces de conseguirlo. Serían tres puntos muy importantes y, si además se cumple ese dato personal, pues encantado.
- Vitoria es un campo que históricamente se le ha atragantado al Villarreal: "Es un campo complicado. El rival juega con mucha intensidad y mucho ritmo. Dependiendo del estilo, utilizan más o menos juego directo, pero hay mucha disputa en cada jugada y la gente aprieta mucho. El propio campo también influye y muchas veces resulta complicado para todos los rivales. Además, han cambiado recientemente de entrenador, lo que implica un cambio de estilo y un análisis más minucioso por nuestra parte. Ellos están en una situación complicada y se juegan mucho. Estamos en el tramo final de la temporada y quedan pocos partidos para cumplir objetivos. Todo eso hace que el partido sea difícil.
- Alavés con el nuevo entrenador: Lo primero es que cambiaron la estructura. Antes defendían muchas veces con bloque bajo y en ocasiones con cinco defensas. Ahora utilizan un 5-3-2, que es un sistema que Quique ya utilizó recientemente en Sevilla. Tenemos que ver si el juego será más directo o no. Parece que puede ser algo más directo que con el anterior entrenador. Quique estructura muy bien sus equipos, se adapta rápido a contextos complicados y suele sacar buenos rendimientos. Sabemos que el partido será bastante difícil, pero nosotros también somos un buen equipo y creemos que tenemos armas para superarlos.
- ¿Podría repetir el equipo?: "Para mí cinco días son suficientes. Yo cuento los días intermedios y no solo los que hay entre partido y partido .No sé si vamos a repetir el equipo o no. Venimos de ganar y de hacer momentos muy buenos de fútbol, aunque otros no nos han dejado satisfechos. Tenemos que intentar lograr continuidad durante el partido. Aún no he pensado en la alineación, también porque algunos jugadores, como George, han tenido pequeños problemas durante la semana. Hoy entrenaremos todos y luego decidiremos"
- Cerca del 50% de victorias con el Villarreal: "No sé exactamente cómo se hace, pero trabajando y teniendo buenos futbolistas y un buen cuerpo técnico. Llevo 23 años entrenando en el fútbol profesional y creo que ese es el motivo.Los entrenadores dependen mucho de los resultados. Nosotros estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho y que seguimos haciendo. Aquí ha sido muy bueno porque también hemos tenido muy buenas plantillas.Pero todo eso es historia. Lo importante para un entrenador es el presente y el futuro inmediato, que ahora mismo es centrarnos en ganar mañana"
- Respuesta a las palabras de Roig: "Lo primero es agradecer sus palabras, pero entra dentro de la normalidad. Es nuestra obligación trabajar con la máxima ilusión, esfuerzo y honestidad. Entiendo mi profesión así y una situación u otra no debe modificar nada. Además estamos en un buen club, con muy buena relación con los dirigentes, con los futbolistas y con los trabajadores. La dinámica de resultados siempre favorece la estabilidad y estamos trabajando a gusto.
- ¿Es una ventaja que Celta y Betis jueguen en Europa?: "No pensamos en eso. Debemos centrarnos en nosotros mismos, en lo que hacemos bien para reforzarlo y en lo que hacemos menos bien para mejorarlo. Nos quedan 11 partidos y eso son muy pocos. Hemos tenido mucha carga física y mental por competir en Champions. Tener 54 puntos, sacar 11 al Betis, 14 al Celta y más de 20 a otros equipos demuestra la enorme temporada que está haciendo este equipo.
- España podría repetir cinco equipos en Champions : "No pensamos en eso. Es bueno para el fútbol español que pueda tener cinco equipos en Champions durante dos temporadas consecutivas. Eso también implica más equipos en Europa League y Conference. Inglaterra suele conseguirlo y otras ligas como Alemania, Italia o España se alternan en ese segundo puesto. Ojalá se confirme porque sería muy bueno para el fútbol español"
- Sobre Tanni y Buchanan: "Con Tanni no hay ningún problema. Es un chico que trabaja admirablemente. Jugó en Getafe y luego ha participado menos porque los partidos a veces se presentan de una forma que obliga a hacer determinados cambios.También influye la dinámica del partido y del resultado. Pero es un profesional extraordinario que trabaja de forma magnífica. A Buchanan lo trajimos cedido la temporada pasada. La adaptación no es fácil cuando llegas a un equipo que gana más de lo que pierde.Sin embargo, nos dejó muy satisfechos, sobre todo en el último tramo de la temporada, cuando participó más. Por eso decidimos incorporarlo definitivamente.Su rendimiento nos está dando la razón. A veces puede ser algo irregular o parecer frío, pero es un jugador generoso, aporta mucho ofensivamente y también hace un gran trabajo defensivo. Estamos muy satisfechos con él"